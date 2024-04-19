Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın 18. dakikasında Ernest Muci'nin ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, müsabakanın 31. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta eşi doğum yaptığı için kadrodan çıkarılan Umut Meraş yerine müsabakaya sakatlığına rağmen ilk 11'de başlayan Emre Can Terzi, Ali Kaan Güneren ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç futbolcu, 44. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.
Beşiktaş, 67. dakikada skoru 2'ye çıkardı. Rashica'nın kullandığı kornerde kalabalık arasında iyi yükselen Jackson Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla direkten ağlara yolladı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
Teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş, Topraktepe yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Kartal 3 puanı hatırladı! Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. Kitsiou'nun 89. dakikada Muci'ye yaptığı sert faul sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.
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