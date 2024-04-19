Kartal 3 puanı hatırladı! Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti.

PERDEYİ MUCİ AÇTI

Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın 18. dakikasında Ernest Muci'nin ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

SVENSSON FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, müsabakanın 31. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

EMRE CAN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta eşi doğum yaptığı için kadrodan çıkarılan Umut Meraş yerine müsabakaya sakatlığına rağmen ilk 11'de başlayan Emre Can Terzi, Ali Kaan Güneren ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç futbolcu, 44. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

MULEKA SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş, 67. dakikada skoru 2'ye çıkardı. Rashica'nın kullandığı kornerde kalabalık arasında iyi yükselen Jackson Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla direkten ağlara yolladı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

5 MAÇ SONRA 3 PUAN

Teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş, Topraktepe yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.