Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu - Son Dakika
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Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ancak Serkan Emrecan Terzi, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl maç kadrosuna dahil edilmedi.

22.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:03
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 23 Nisan Salı günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

5 EKSİK VAR

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına 5 ismin yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın Ankaragücü kamp kadrosu şu şekilde;

Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu

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Son Dakika Spor Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu - Son Dakika
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