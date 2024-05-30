Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a veda etti - Son Dakika
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Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a veda etti

Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor\'a veda etti

Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, sarı kırmızılı camiaya veda etti. 30 maçta başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu, Kayserispor Kulübü ve taraftarlarına teşekkür etti.

30.05.2024 08:47
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Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz sarı kırmızılı forma ile toplam 30 maça çıktı. Oynadığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a veda etti. Yaptığı paylaşımda, "Bu hikayedeki her şey için teşekkür ederim" diyen genç futbolcu, "Çok değerli Kayseri halkı, Kayserispor Kulübü ve taraftarları, sizlerle geçirmiş olduğum bu kısa zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Bu hikayedeki her şey için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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