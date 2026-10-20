Kartal, Slavia Prag beraberliğinde taraftarın istifa seslerine üzüldüğünü söyledi

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, " Bugün taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Onları üzdüğümüz için biz daha çok üzüldük. Sonuçta bu Şampiyonlar ligi maçı. Bu akşam oyuncularım çok iyi mücadele etti" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında sahasında 2-2 berabere kaldığı Slavia Prag maçının ardından beklemedikleri bu sonuçla birlikte üzgün olduklarını belirten İsmail Kartal,"Maça çok iyi başladık, 2-0'ı bulduk. Sonrasında 2-1 oldu. Bugün taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Onları üzdüğümüz için biz daha çok üzüldük. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi maçı. Bu akşam oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fiziksel özellikleri çok yüksek bir rakip. İkinci yarıda bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe her ne kadar az pozisyon versek de maç 2-2 bitti. Bu istemediğimiz bir şeydi" ifadelerini kullandı.

'NATHAN AKE'Yİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİK'

Ake'nin sakatlığının oyuncu değişiklikleri üzerindeki planlanmasını etkilediğini söyleyen deneyimli teknik direktör,"Ake'nin sakatlığı sebebiyle mecburi bir değişiklik yaptık. 2 kez oyunu durdurma opsiyonuz vardı. Bu sebeple oyuncu değişikliğini haklarını bu şekilde kullandık. Ake'nin sağ üst arka bölgesinde çekme olduğunu söyledi riske etmek istemedik. Yarın MR'ı çekilecek. Bakalım yırtık olup olmadığı, seviyesinin ne olduğu yarın belli olucak" diye konuştu.

'KEREM TAKIM SAVUNMASINA ÇOK YARDIM ETTİ'

2'nci yarıdaki Oğuz Aydın değişikliği üzerine Kartal,"Kerem takım savunmasına bugün Oğuz'dan daha çok yardım etti. Oğuz 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarıda yorulup istediğimiz şeyleri yapamamaya başladı Çok güzel bir gol attı. Kerem belki skor yapamadı ama takım savunmasına katkısı oldu" açıklamalarında bulundu.

'GALATASARAY MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ'

Bu sonuçtan etkilenmeyip önlerindeki derbiye hazırlanacaklarını vurgulayan İsmail Kartal,"Biz büyük takımız, Fenerbahçe'yiz. Derbilere de alışığız. 5 gün içerisinde Galatasaray maçına en iyi şekilde çalışacağız. Orada da takımızı taraftararları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Futbolda bunlar var bugün istifa diye bağırdılar üzgünüm keşke böyle bir şey yaşamasaydım ama oldu. Önümüzde çok önemli bir maç var. Derbi var; kazanırız, sonrasında yine kazanırız taraftarımızla barışırız" diyerek sözlerini noktaladı.