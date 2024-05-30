Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Down Sendromlu Şampiyonu Kabul Etti

Spor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda şampiyon olan Doğukan Coşkun'u kabul etti.

Bu yıl ilk kez Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (2024 Trisome Games) organizasyona 33 ülkeden 488 sporcu ve antrenör ile birlikte 800'ü aşkın katılımcı yer aldı. Olimpiyatta Türkiye, 8 branşta 86 sporcu ile madalya mücadelesi verdi.

Toplumdaki farkındalığın artırılmasında önemli bir yere sahip olan Trisome Games, "Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları" olarak adlandırılıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, olimpiyatlarda Judo dalında altın madalya kazanan Kartepeli Doğukan Coşkun'u makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Olimpiyat Şampiyonumuz Doğukan. Bu yıl Antalya'da düzenlenen 2024 Trisome Games Down Sendromlular Spor Oyunları'ndan şampiyonluk madalyasıyla dönen Doğukan kardeşimize bize yaşattığı gurur için teşekkür ediyorum. Tebrikler Doğukan" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ