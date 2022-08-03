Futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

03.08.2022 10:42
Futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ve 16 takımın katıldığı futbol turnuvasında dereceye girenlere kupaları verildi.

Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ve 16 takımın katıldığı futbol turnuvasında dereceye girenlere kupaları verildi.

Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen İstasyon Mahallesi Tepecik Musa Kaval Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 16 takımın katıldığı turnuva da Malatya FK şampiyon oldu. İkinciliği Milan 0506, üçüncülüğü Dümeni Kıyaklar ve Losgalacticos takımları elde etti. Dereceye girenlere kupaları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. Turnuvada konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Seyir zevki yüksek ve bol gollü geçen muhteşem bir turnuvanın ardından final maçında 1'incilik kupasını kaldıran Malatya FK özelinde tüm takımlarımızı, forma giyen tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika

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