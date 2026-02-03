Kartepeli karateciler Sakarya\'dan 6 madalyayla döndü

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi Finali'nde mücadele eden Kartepe Belediyesporlu karateciler, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kartepe Belediyespor Kulübü karate takımı, Sakarya'da gerçekleştirilen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi Finali'nde önemli dereceler elde etti. Serdivan Metehan Başar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 11 sporcuyla katılan Kartepe kafilesi, turnuvada başarılı performans sergiledi.

Müsabakalarda 12 yaş 40 kiloda tatamiye çıkan Feyza Emlek, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca 8 yaş 26 kiloda Hafsa Akova, 9 yaş 38 kiloda Hasret Gökmen ve 13 yaş artı 60 kiloda Belinay Pistil Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

8 yaş 32 kiloda Netice Hazal Taştekin ile 10 yaş artı 40 kiloda Hiranur Yıldırım ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Kartepe ekibi, toplamda kazandığı 6 madalya ile şampiyonayı tamamladı. - KOCAELİ