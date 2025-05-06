Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Türkiye Korfbol Şampiyonu - Son Dakika
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Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Türkiye Korfbol Şampiyonu

Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Türkiye Korfbol Şampiyonu

Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Okullar Arası Türkiye Korfbol Şampiyonası'nda birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şampiyon olan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

06.05.2025 09:53  Güncelleme: 09:56
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Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Okullar Arası Türkiye Korfbol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şampiyon olan öğrencileri ve emek veren öğretmenleri tebrik etti. Kocaman, "Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencilerimizin Türkiye Korfbol Şampiyonası'nda elde ettiği bu büyük başarı, Kartepe'mizin sporla iç içe, azimli ve hedef odaklı gençliğinin en güzel göstergesidir. Başta öğrencilerimizi, onların başarısında emeği olan öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.

Gençlik ve spor çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Kocaman, "Sporun ve gençliğin her zaman yanında olan bir belediye olarak, gençlerimizin bu başarıları bizi her zaman daha da motive ediyor. İnanıyorum ki Kartepe'nin adı daha nice şampiyonalarda gururla anılacak. Kartepe Belediyesi olarak, gençlerimizin spora olan ilgisini desteklemeye, onların potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere öncülük etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Türkiye Korfbol Şampiyonu - Son Dakika

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