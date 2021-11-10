Kartepe'nin sporcularından karate başarısı

11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'na katılan Kartepe Belediyespor'un sporcuları Aysima Hatice Kurt birinci, Sema Gürkal ise üçüncü oldu.

Türkiye Karate Federasyonu 5-7 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği, 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'na 25 ülkeden 2900 sporcu katıldı. Kartepe Belediyespor iki kadın, iki erkek sporcuyla mindere çıktı. 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda 53 kilogramda genç bayanlar kategorisinde Aysima Hatice Kurt birinci, 68 kilogramda büyük bayanlar kategorisinde Sema Gürkal üçüncü oldu.

Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Kocaman, "Her zaman sporcularımızın yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Sporcu kardeşlerimizin elde ettikleri başarılar bizleri her zaman gururlandırmıştır. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ