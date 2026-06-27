Kartepe Tırmanma Yarışı Start Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe Tırmanma Yarışı Start Aldı

Kartepe Tırmanma Yarışı Start Aldı
27.06.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı.

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Kocaeli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepe Tırmanma Yarışı Start Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Kulüpler Birliği’nden yabancı kuralı açıklaması Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan yeşil dönüşüm mesajı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı
Kadir İnanır hayatını kaybetti Kadir İnanır hayatını kaybetti
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı

16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
15:48
AK Parti’de toplu rozet töreni İzmir’de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:32
Avrupa resmen kavruluyor Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 17:23:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kartepe Tırmanma Yarışı Start Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.