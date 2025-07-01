Kaş'ta Yağlı Direk Yarışması

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yağlı direk yarışması düzenlendi.

Balıkçı Barınağı'ndaki yarışmada, yağlı direkten bayrak kapmak için 40 kişi mücadele etti.

Gres yağıyla kaplı 12 metre uzunluğundaki direğin üzerinde kalmaya çalışan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonunda Ramazan Bayram, bayrağı almayı başardı.

Bayram, gazetecilere, bu yıl direğin çok yüksek olduğunu, ancak dördüncü turda bayrağı almayı başardığını söyledi.

Yarışma sonunda başarılı sporculara protokol üyelerince ödülleri verildi.

Yarışmayı, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve çok sayıda vatandaş izledi.