Kaş\'taki Antik Tiyatro\'da Dünya Kupası Heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile yapacağı Dünya Kupası karşılaşması, Antalya'nın Kaş ilçesindeki tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda dev ekrandan yayınlanacak.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenleneceği antik tiyatronun Kaş'ın en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Günay, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar'ın öncülüğünde planlanan organizasyon kapsamında, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de yapılacak Dünya Kupası maçının tarihi atmosferde vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.

Milattan önce 1. yüzyılda Helenistik dönemde inşa edilen tiyatronun Anadolu'da cephesi denize bakan tek antik tiyatro olma özelliğini taşıdığını belirten Günay, "Burası Kaş'ın en özel ve en değerli tarihi mekanlarından biri. Sosyal medyada yapılan maça davet paylaşımlarımızın, binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılması, etkinliğe olan ilgiyi daha da artırdı." dedi.

Rezervasyon taleplerinin yoğun şekilde gelmeye başladığını belirten Günay, otel işletmecileriyle görüşmelerin sürdüğünü, çok sayıda kişinin organizasyona katılmak ve detaylı bilgi almak için kendilerine ulaştığını söyledi.

Etkinliğe katılacak misafirler için sabah saatlerinde çay, kahve ve simit ikramı planlandığını aktaran Günay, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Kaymakam Kumbasar'a ve Kaş Film Festivali ekibine teşekkür etti.

Öte yandan, maç heyecanının yaşanacağı deniz manzaralı antik kent, dronla havadan görüntülendi.