Kasım Avcı, İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Adayı - Son Dakika
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Spor

Kasım Avcı, İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Adayı

Kasım Avcı, İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Adayı

Kasım Avcı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı, projelerini paylaştı.

09.10.2024 14:44
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Kasım Avcı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu 6 Kasım Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Kasım Avcı, TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyerek, adaylığını açıkladı. Sporcu bir aileye sahip olduğunu belirten Avcı, "Tüm enerjimizle camiamızın yanında olacak, onların ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. İşitme engelli sporcularımızla birlikte, Türk bayrağının gölgesinde, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nu hak ettiği yere taşıma azmiyle göreve talibiz" diye konuştu.

İşitme Engelliler camiasının her bireyine eşit mesafede olacaklarını ifade eden Kasım Avcı, "Adaylık sürecimizde yalnızca yapabileceklerimizi değil aynı zamanda nelerden uzak durmamız gerektiğini de değerlendirdik. Hiçbir kişiye veya kulübe ayrıcalık tanımadan, sadece işitme engelli camiamızın yararına odaklanacağız. Federasyonumuzun her bireye eşit mesafede duran, tarafsız ve ilkeli bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Milli Eğitim ile iş birliği içerisinde olacağız"

Meslek liselerinde yetenek taramaları yapacaklarını aktaran Avcı, "En kapsamlı projelerimizden biri, ülkemizdeki işitme engelliler okullarında eğitim gören öğrencileri spora kazandırmak olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak bir protokol çerçevesinde, 32 ilkokul, 32 ortaokul ve 20 meslek lisesinde uzman bir ekip tarafından yetenek taramaları yapacağız. Bu sayede işitme engelli gençlerimizin yeteneklerini keşfederek, onların sporla büyümesine katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Futbolda kaliteyi artıracağız"

Kasım Avcı, futbolda yeni takımların kurulmasına teşvik edeceklerini aktararak şunları söyledi:

"İşitme engelli futbolu için Süper Lig takımlarıyla iş birliği yaparak yeni futbol takımları kurulmasını teşvik edeceğiz. İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde kaliteyi artırmak adına takım sayısını 20'den 12'ye indirerek, isim hakkı için sponsorlu çalışmalar yapacağız. Federasyon olarak Erasmus, Birleşmiş Milletler gibi organizasyonların projelerine başvurarak uluslararası kaynaklar oluşturacağız. Tüm branşlardaki Türkiye şampiyonalarını YouTube kanalımızda canlı yayınlayarak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz."

Branşlara koordinatörlük sistemi

Başkan adayı Avcı, işitme engellilerin sportif potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, "Yönetim yapımızı güçlendirmek için, kulüp ve sporcu sayıları dikkate alınarak bölge başkanlıkları belirleyecek ve branşlara özel koordinatörlük sistemleri getireceğiz. Sporcu bilgi takip sistemiyle sporcularımızın gelişimlerini düzenli olarak takip edebileceğiz. Antrenör kursları ve seminerleri ise her yıl düzenli olarak gerçekleştirilerek, federasyonumuzun alt kurulları aktif hale getirilecek. Bu şekilde, işitme engelli kardeşlerimizin sportif potansiyelini ortaya çıkaracak, madalyalarla dolu bir döneme birlikte adım atacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasım Avcı, İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Adayı - Son Dakika

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