Kasımpaşa 1-0 Trabzonspor İlk Yarısı - Son Dakika
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Kasımpaşa 1-0 Trabzonspor İlk Yarısı

Kasımpaşa, Trabzonspor'u 1-0 önde kapattığı ilk yarıda golü Batagov'un aut golüyle buldu.

05.05.2025 21:55
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- Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Taha, meşin yuvarlağı direk dibinden son anda çeldi.

11. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yasin'in kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Taha üstten kornere çeldi.

19. dakikada Aytaç'ın ceza yayı üzeri sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Batagov'a da çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ben Ouanes, kalesini terk eden Taha ile karşı karşıya kaldı ve sol tarafta daha müsait olan Aytaç'a çıkardı. Bu oyuncunun yayın gerisinden vuruşunda savunmada Mustafa Eskihellaç kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Temel, Ali Can Alp

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Mamadou Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Yanar, Sinan Bolat, Claudio Winck, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Berk Can Yıldızlı

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Nwakaeme, Simon Banza

Yedekler: Muhammet Can Aktaş, Erol Can Çolak, Batista Mendy, Edin Visca, Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Arseniy Batagov (dk. 19 k.k) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Yasin Özcan, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa) Danylo Sikan (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa 1-0 Trabzonspor İlk Yarısı - Son Dakika

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