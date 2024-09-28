Kasımpaşa 3-3 Beraberlikle Umutlandı

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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda gol bulup içeriye girmek, bize umut oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, "Oyunu iki bölümde değerlendirmek istiyorum. İlk yarıda hem defansif, hem de ofansif oyun planımızı sahaya istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Bunda rakibin iki santrforla oyuna başlaması da etkili oldu. Stoperlerimiz birebir oynamak zorunda kaldı. Soyunma odasına bizim yüksek şiddetli oyunu sahada göstermemiz gerektiğini konuştuk. Oyunu tempolu, uzun süre yukarıda tutmamız gerektiğini söyledik. Mertens'in oyuna girişi bizim de defansif anlamda daha güçlü olmamıza neden oldu. Defansif oyunumuzu güçlü kılmak istiyorduk, Gökhan'ı aldık. İlk yarıda gol bulup içeriye girmek, bize umut oldu. Bu umudun peşinden gittik. Oyunu son ana kadar tempolu tuttuk. İkinci yarıda oynadığımız oyunu, ilk yarıda oynayabilseydik belki 3 puanla da ayrılabilirdik. Herkesi tebrik ediyorum, güzel bir akşam oldu. Maç önce şunu söylemiştim, Galatasaray - Kasımpaşa maçları bol gollü geçiyordu. 3-3 oldu, seyir zevki güzel bir maç oldu. Gol sorunumuzu da çözdüğümüzü düşünüyorum. Belki 3 puan alamadık, Galatasaray'a karşı 3 gol bulduk" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansının sorulması üzerine ise Kanbak, "Bugün hakemlik çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olabiliyor, biz bile hata yaptık. Bariz hata hatırlamıyorum. Belki verilmeyen penaltı pozisyonunda ben nizamı olarak değerlendirmedim" diye cevap verdi. - İSTANBUL