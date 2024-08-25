Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Kasımpaşa, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

25.08.2024 20:22
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Gravillon, rakibini geçmek isterken Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Buğra Taşkınsoy, direkt penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Aymbetov, ceza sahasına içi sağ çaprazdan kaleci Gianniotis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

30. dakikada Adana Demirspor'da çıkarken kaptırılan topta, da Costa topun sahibi oldu. Ceza yayı üzerinden havalandırdığı topa Hajradinovic kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Cafu, Yaman Suakar, Sadiku, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya, Ali Demirel

Teknik Sorumlusu: Barış Kanbak

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Alioui, Yusuf Barasi, Aymbetov

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Salih Kavrazlı, Shehu, Tolga Kalender, Ali Yavuz Kol, Kadir Karayiğit, Fougeu

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Gol: Hajradinovic (dk. 30) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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