Kasımpaşa, Adana Demirspor'u mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi - Son Dakika
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Kasımpaşa, Adana Demirspor'u mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi

Kasımpaşa, Adana Demirspor\'u mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, galibiyetin önemini vurgulayarak, takımın dördüncü sıraya yükseldiğini ve bu durumun kendileri için çok keyif verici olduğunu belirtti. Kanbak ayrıca, galibiyeti cezalı olan teknik direktörleri Sami Yılmaz'a armağan ettiklerini ve deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

09.02.2024 23:10  Güncelleme: 23:12
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, "Bugün kazandık ve maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bizim için çok keyif verici" dedi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, "Bizim için çok önemli bir müsabakaydı. Ligdeki yerimizi belirleyici, bundan sonraki hedefimizi, durumumuzu çizecek bir maçtı. Bugün kazandık ve maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bizim için çok keyif verici bir durum. Biz müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan bir takım değiliz ancak yakaladığımız fırsatları çok hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı başarabilen oyun yapısına sahibiz. Bu da rakiplerimiz için çok büyük bir tehdit. Bu yönümüzü geliştireceğiz, daha da iyiye gideceğiz. 3 haftadır Sami hocamız bizimle değil cezasından dolayı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Ayrıca bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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