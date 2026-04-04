(ANKARA)-Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Saat 14.30'da başlayan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.
Ev sahibi Kasımpaşa, 10. dakikada Adrian Benedytczak ve 66. dakikada Andreas Yanniotis'in golüyle Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa, 90. dakikada oyuncusu Cafu'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
