Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Ali Yavuz Kol, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 30 maçta 1 gol kaydetti.
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