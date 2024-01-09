Kasımpaşa, Başakşehir\'e 3-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Hajradinovic'in ortaladığı topa Gomis'in altıpas çizgisinin hemen önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
54. dakikada Opoku'nun pasında topla buluşan Keny, ceza sahası içine girdikten sonra kaleci Gianniotis'i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 0-2
69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı serbest vuruş sonrası Duarte'nin kafasından seken topu Opoku ağlara gönderdi. 0-3
77. dakikada Berkay'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda kaleci Gianniotis, mutlak golü engelledi.
Hakemler: Burak Pakkan, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Emirhan Yiğit dk. 88), Fall, Hajradinovic (Selim Dilli dk. 88), Gomis, da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Alp Efe Kılınç
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dubois dk. 76), Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç (Figueiredo dk. 76), Emirhan İlkhan (Abeid dk. 76), Berkay Özcan (Berkay Aydoğmuş dk. 88), Serdar Gürler, Keny (Batuhan Çelik dk. 90+3)
Yedekler: Deniz Dilmen, Piatek, Pelkas, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Serdar Gürler (dk. 25) Keny (dk. 69), Opoku (dk. 69) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Gianniotis, Gomis, Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Kasımpaşa) Emirhan İlkhan (Başakşehir) - İSTANBUL
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