Kasımpaşa-Başakşehir Maçı Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
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Kasımpaşa-Başakşehir Maçı Beraberlikle Sona Erdi

Kasımpaşa, Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. Teknik direktör Keleş, maçı değerlendirdi.

24.12.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, müsabakanın dengeli bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keleş, "Maçtan önce deplasmanda namağlup serimiz vardı. Başakşehir'in ise iç sahada yenilmeme serisi vardı. Kazanmak için geldik ama berabere bitti. Maça iyi başladık. Gol de attık. Talihsiz iki penaltı ile geriye düştük. Biraz riskler aldık. Kaybettiğimiz toplar sıkıntı yarattı. Girdiğimiz pozisyonlar var. Sonlara doğru bunu başardık. Dengeli bir maç oldu. Aldığımız 1 puan var. Bu maç doğrultusunda iyi olduğunu düşünüyorum. Kazanmak istiyorduk ama Başakşehir yorgun olmasına rağmen faydalanamadık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Kalecimizi tebrik ediyorum. İstediklerimizi daha iyi yaparak iyi sonuçlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçta penaltı pozisyonlarında talihsizlik yaşadıklarını ifade eden Hakan Keleş, "Biz geldiğimizden beri 2 penaltı oldu. Trabzonspor maçındakine penaltı diyemeyiz. Bunlar oluyor. Futbolda her ele değen penaltı olmaya başladı. Penaltılarda hakem haklıydı diye gördüm." şeklinde konuştu.

Keleş, lige verilen arada oyunculara 4 günlük izin verileceğini aktardı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "Sakat ve cezalı oyuncu olduğu durumlarda sıkıntı yaşıyoruz. Tüm oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Yoğun maçlardan dolayı sorun yaşadık. Alternatif oyuncu sorunu yaşıyoruz." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 yaş altı takımı ile sahaya çıkmalarının hatırlatılması üzerine Keleş, gruplarda nasıl mücadele edeceklerine henüz karar vermediklerini söyleyerek, "Gençlerbirliği maçında yönetimsel bir karar aldık. Şu an tam netleşen bir şey yok. Takımın durumu iyi. Süre almayan oyuncuları orada oynatmayı düşünüyoruz. Nasıl oynayacağımıza daha sonra karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-Başakşehir Maçı Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika

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