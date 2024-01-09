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Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kadroda yaptıkları rotasyonun sonucunu aldıklarını söyledi. Atan, oyuncularının formasyon değişikliğine cevap verecek şekilde donanımlı olduklarını ve performanstan memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, Dubois ile devam etmek istediklerini ve şu ana kadar Galatasaray'dan geri dön çağrısı almadıklarını ifade etti.

Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından
09.01.2024 - 23:02,
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kadroda yaptıkları rotasyonun sonucunu aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, ortaya koydukları futboldan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Oynaması zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktaran Çağdaş Atan, şöyle konuştu:

"Rakibimiz bizden bir gün fazla dinlendi. Bir önceki maça göre altı oyuncu değiştirdik, fazla rotasyon yapmak istedik. Yaptığımız rotasyonun işimize yaraması ayrıca mutlu etti. Bütün oyuncularım oyuna hakim, iyi çalışıyoruz. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Rotasyonun bizi sıkıntıya uğratmayacağını düşünüyorduk. Kasımpaşa fiziksel oyun oynayan bir takım. Ceza sahası içine uzun toplar atıp, ikinci topları alıp coşkulu şekilde atak yapmaya çalışıyorlar. Onur, Emirhan ve Berkay ile ikinci topları toplayıp rakibe fırsat vermedik. İlk yarı oyun tamamen kontrolümüz altındaydı, 2-0'ı yakalayabileceğimiz bir oyun vardı. İkinci yarıda 2 ve 3'ü aradık. Biraz daha fazla topa sahip olabilirdik. Sekiz maçtır farklı bir formasyonda çok etkili oynamaya çalışıyoruz. Rahat pozisyona giriyoruz, fazla gol yemeden yolumuza devam ediyoruz. Bizim için her maç final, önümüzde final gibi düşündüğümüz Alanyaspor maçımız var. Oyunumuz çok fazla değer görmese de itibarsızlaştırmalar görsem de yolumuza devam ediyoruz."

Atan, "Altı oyuncu değişikliğinizin sebebi sadece fiziksel gerekçeler mi, yoksa performans düşüklüklerinin de etkisi oldu mu?" sorusuna, "Oyuncularımızın hepsi formasyon değişikliğine cevap verecek şekilde donanmış durumdalar, işe akıl koyuyorlar, onları formasyon konuşurken görüyorum. Rotasyonun amacı diğer arkadaşlarımızı da oyuna katmak hem de Kasımpaşa'nın fiziksel gücüne karşı koyabilmekti. Tüm oyuncularımızın performansından memnunum." yanıtını verdi.

Çağdaş Atan, "Dubois için Galatasaray'dan gelen bir geri dön çağrısı var mı? Sizinle devam edecek mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bize gelen bilgi yok. Dubois ile çok mutluyuz, o da burada olmaktan çok mutlu. Hem sürekli hem de iyi oynuyor. Sahada bize çok katkı veriyor. Dubois bu oyunun kilit oyuncularından biri. Ömer Ali de iyileşti aralarında tatlı bir rekabet var. Şu ana kadar bir talep gelmedi, Dubois'dan sezon sonuna kadar faydalanmak istiyoruz. Dubois'dan vazgeçmek gibi bir planımız yok."

Kaynak: AA
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