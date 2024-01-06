 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3 golle mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3 golle mağlup etti

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Nuno da Costa ise attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Da Costa, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş\'ı deplasmanda 3 golle mağlup etti
06.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:14
Abone Ol

Kasımpaşa, tarihinde 3. kez Beşiktaş'a deplasmanda 3 gol atarken, Nuno da Costa ise Beşiktaş karşısında attığı 3 golle birlikte kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Paşa, bu sonuçla birlikte tarihinde 3. kez Beşiktaş deplasmanında 3 golle kazandı. Daha önce Kasımpaşa, ligde 2012-2013 sezonunun 26. haftasında 3-1, 2021-2022 sezonunun 34. haftasında ise 3-0'lık skorla galip gelmişti. Siyah-beyazlılar karşısında attığı 3 golle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcu Nuno da Costa, kariyerindeki ilk hat-trick başarısına Beşiktaş mücadelesinde imza attı.

Da Costa'dan 6 gol, 3 asistlik katkı

Sezon başında Fransa 2. Lig ekiplerinden Auxerre'den kadroya katılan Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno da Costa, Süper Lig'de önemli bir istatistiğe imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. da Costa, ligde bu sezon Kayserispor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında 1'er, Beşiktaş karşısında ise 3 kez gol sevinci yaşadı. Alanyaspor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor maçlarında ise 1'er kez gol pası verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Rizespor, Beşiktaş, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3 golle mağlup etti - Son Dakika


13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:42:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3 golle mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement