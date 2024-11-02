Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş galibiyetini doğru analiz ve planla elde ettiklerini söyledi.

02.11.2024 23:47
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, çok doğru bir oyun ve planla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, "Oyun olarak istediklerimizi aldık. Beşiktaş'ın analizini çok fazla yaptık. Savunma arkasına atılacak toplarda eksikleri olacağını düşündük. Maça kazanmaya inancımız oldukça fazlaydı. Oyun ortadaydı. İkinci yarıya çok iyi başladık. Savunmadan hücuma geçişte çok etkili olduk. Skor çok daha farklı bitebilirdi. Oyunun her bölgesinde çok yüksek baskı yaptık. Beşiktaş'a uzun vurdurup alacağımız ikinci toplarda geçiş yapmayı planladık. Bunu da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerinin altını çizen Sami Uğurlu, "Bu maçın tamamen Kasımpaşa üzerinden yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru bir analiz ve plan var. Çok doğru bir oyun, plan ve oyuncu performansı. Bu da istediğimiz gibi işledi. Beşiktaş'ın lige tutunma maçında bu kadar cesur oynamak bizim ciddi artımızdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurlu, Beşiktaş'ı üst üste 4 kez mağlup eden ilk teknik direktör olduğunun hatırlatılması üzerine, "Her maça özel olarak hazırlığımız oluyor. Bazen istediğiniz oyunu çıkartabiliyorsunuz. Bu, benim şansım. Beşiktaş'a özel olarak hazırlanmıyoruz. Bunun konuşulması Beşiktaş'ın büyüklüğü. Bu istatistik benim için gerçekten gurur kaynağıdır." şeklinde görüş belirtti.

"Samsunspor mağlubiyetinin Beşiktaş'ı yanılttığını düşünüyorum"

Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor karşısında yaşadıkları 4-1'lik mağlubiyetin Beşiktaş'ı yanılttığını savunan Sami Uğurlu, şunları kaydetti:

"İyi ve yetenekli oyuncularımız var. Geçen hafta kaybettiğimiz Samsunspor maçı dışında tüm müsabakaları istediğimiz gibi oynamıştık. Ligin en az pozisyon veren üçüncü takımıyız. Samsunspor karşısında yaşadığımız 4-1'lik mağlubiyetin Beşiktaş'ı yanılttığını düşünüyorum. Son maçımızın öyle geçmesinin onların oyun planlarını değiştirdiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi - Son Dakika

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