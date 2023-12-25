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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda Hajradinovic'in golüne karşılık Gaich'in golüyle Rizespor dengeyi sağladı.

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi
25.12.2023 - 18:19,
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Volkan Ahmet Narinç, Ali Tuna

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 41 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, da Costa

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 37 Sinan Osmanoğlu), Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur Keser, Zeqiri, Gaich

Goller: Dk. 30 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Gaich (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: 45+7 Hojer (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

7. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sol kanattan Hojer'in ceza sahasına doğru ortasında altıpas içerisinde Varesanovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Yasin Özcan'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda top Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'dan sekerek oyun alanına döndü. Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Turgut Doman VAR'dan gelen uyarıyla oyunu durdurdu.

16. dakikada mücadelenin hakemi Turgut Doman VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıda topun başına gelen Aytaç Kara'nın sağ köşeye doğru yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa tekrar müdahale etmek isteyen Aytaç Kara, yerden kayarak müdahalesinde kaleci Gökhan Akkan'a faul yaptı.

30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta alandan Omeruo'nun uzun pasında da Costa'nın kafa pasıyla topla buluşan Hajradinovic ceza yayının hemen gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

45+2. dakikada Çaykur Rizespor maça dengeyi getirdi. Zeqiri'nin ceza sahasına doğru ortasında Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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