Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe 53 yaşındaki Alfred Schreuder getirildi

Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe 53 yaşındaki Alfred Schreuder getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük için 53 yaşındaki Hollandalı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaştı. Schreuder, Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu, yardımcı antrenörken Ajax ve Barcelona ile kupalar kazanmıştı.
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüp, Emre Belözoğlu ile yolarını ayırmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adam; yardımcı antrenörlük döneminde ise Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile de İspanya Kupası zaferleri elde etmişti.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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