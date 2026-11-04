Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe 53 yaşındaki Alfred Schreuder getirildi

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüp, Emre Belözoğlu ile yolarını ayırmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adam; yardımcı antrenörlük döneminde ise Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile de İspanya Kupası zaferleri elde etmişti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.