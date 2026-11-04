Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe 53 yaşındaki Alfred Schreuder getirildi - Son Dakika
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Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe 53 yaşındaki Alfred Schreuder getirildi

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Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük için 53 yaşındaki Hollandalı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaştı. Schreuder, Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu, yardımcı antrenörken Ajax ve Barcelona ile kupalar kazanmıştı.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüp, Emre Belözoğlu ile yolarını ayırmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adam; yardımcı antrenörlük döneminde ise Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile de İspanya Kupası zaferleri elde etmişti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Emre BelözoğluClub BruggeKasımpaşaAFC AjaxBelçikaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe 53 yaşındaki Alfred Schreuder getirildi - Son Dakika
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