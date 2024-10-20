Kasımpaşa'dan Alanyaspor'a Yoğun Performans

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Alanyaspor karşısında 60-65 dakika boyunca oyunun üstünlüğünü ele geçiren, birçok pozisyon bulan bir Kasımpaşa takımı izlediklerini söyledi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk 60 dakika ile son 30 dakikasında farklı oyun sergilendiğini dile getirdi.

Maçın başında Kasımpaşa'nın etkili olduğunu anlatan Uğurlu, "Önde baskı yapan, presi doğru uygulayan ve hücum geçişlerinde etkili olan takımım, maçın başında skoru buldu. İkinci golden sonra da oyunu biraz daha yukarıya taşıdık." dedi.

Uğurlu, yediğimiz golden sonra, psikolojik olarak etkilendiklerine dikkati çekerek "Pozitif taraftan bakmak gerekirse, savunmayı ciddi şekilde yapan, doğru savunma pozisyonu alan ve takım halinde kazandığı toplarla geçiş yapmaya çalışan bir takım vardı." diye konuştu.

Oyunlarının birinci bölgeden ikinci bölgeye hızlı geçiş yapıp, oradan da üçüncü bölgeye etkili ve yine hızlı oyuncularla geçmek üzerine kurulu olduğu bilgisini veren Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesafeler ne kadar uzarsa birinci bölgelerden üçüncü bölgelere direk geçişlerde problem yaşanır. Hem psikolojik hem de oyun kurgusu açısından son 30 dakikada düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu süreyi 70-80 dakikalara taşıyabilirsek, çok daha farklı bir takım olabiliriz. Lig uzun ve biz iyi oyunculara, iyi bir oyun kurgusuna sahip bir takımız. Bu maçta 60-65 dakika boyunca oyunun üstünlüğünü ele geçiren, birçok pozisyon bulan bir Kasımpaşa takımı izledik. Bu oyunu ve planı daha iyi işleyeceğimizi, bu kurguyu iyi uygulayarak sahaya daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum."