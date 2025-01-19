Kasımpaşa\'dan Deplasmanda 1 Puan

Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maça kötü bir başlangıç yapmadık. İlk 15-20 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra yediğimiz gol biraz moral, motivasyonumuzu da bozdu. İlk yarının kalan bölümünde çok fazla etkili olamadık, sıkıntılar yaşadık. Verdiğimiz pozisyonlar var. Farkı da açabilirlerdi. Fakat ikinci yarı oyuncularımızla konuştuktan sonra devre arasında bu maça bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık. Ouncularımızın gösterdiği performans, verdikleri tepki memnun ediciydi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik ama keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli" şeklinde konuştu. - KONYA