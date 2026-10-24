Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanında Benedyczak'ın 37. dakika golüyle 1-0 kazandı

Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanında Benedyczak'ın 37. dakika golüyle 1-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Kasımpaşa, galibiyeti 37. dakikada Benedyczak'ın golüyle aldı. Ev sahibi Eyüpspor, 90+3'te Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunu kaleci Gianniotis'in kurtarmasıyla beraberliği yakalayamadı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Ali Can Alp, Selim Şenöz
Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Taşkın İlter (Dk. 66 Sabiri), Jules, Talha Ülvan, da Costa (Dk. 73 Raux Yao), Massanga, Giordano, Michalak (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Pintor (Dk. 73 Boutobba), Yusuf Barası (Dk. 84 Anıl Yaşar)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi (Dk. 90 Diarra), Hajradinovic (Dk. 62 Baldursson), Mendes (Dk. 79 Rafferty), Ali Yavuz Kol (Dk. 90 Atakan Müjde), Benedyczak (Dk. 79 Güven Yalçın)
Gol: Dk. 37 Benedyczak (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 29 Kerem Demirbay, Dk. 87 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 1-0 yendi.
47. dakikada sol kanattan gönderilen uzun pasa hareketlenen Benedyczak, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı, kaleci Emre Bilgin, topu direk dibinde kornere çeldi.
60. dakikada savunmadan seken topu sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Talha Ülvan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.
68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında bulunan Rak-Sakyi'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Mendes'in şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.
90+3. dakikada soldan kullanılan kornerde arka direkte iyi yükselen Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
Kasımpaşa, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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