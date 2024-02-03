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Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı. Yeni transferin imza töreni Turgay Ciner Spor Tesislerinde gerçekleştirildi.

03.02.2024 19:29
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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