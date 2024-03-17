Kasımpaşa, Galatasaray\'a 4-3 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-2
50. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Fall'ın pasında Nuno da Costa topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası sağ tarafında rakibini geçerek içeri çevirdiği topa, penaltı noktası yakınında Hajradinovic'in düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
57. dakikada Nuno da Costa'nın pasında ceza sahası dışı sağ tarafına kadar topla ilerleyen Aytaç Kara, bu noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
65. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Gianniotis uçarak yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Kerem Demirbay'ın, bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'nin kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
69. dakikada Omeruo'nun uzun pasında kafasıyla topu önüne alan Nuno da Costa, kaleci Muslera'yı da geçip ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girdi. da Costa'nın içeri çevirdiği topa sol çaprazdan Ben Ouanes'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
77. dakikada Hajradinovic'in uzun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topta Nuno da Costa'nın arka direkte boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
79. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Zaha, Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterirken, Winck'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis sağına gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
83. dakikada sağ taraftan Hakim Ziyech'in yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinde kaleciden önce kafa vuruşunu yapan Mauro Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3
90. dakikada sol taraftan Köhn'ün yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten geri döndü. Porozo'nun uzaklaştıramadığı top, altıpas çizgisi üzerinde Carlos Vinicius'un vuruşunda ağlara gitti. 3-4
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Yunus Emre Gedik dk. 90), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Thomas Zai, Oğulcan Çağlayan, Rochinha, Selim Dilli, Sadiku, Bastien, Taylan Utku Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Ziyech dk. 74), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Tete dk. 89), Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens (Carlos Vinicius dk. 89), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 63), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Ndombele
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Mauro Icardi (dk. 34 K.K.), Aytaç Kara (dk. 57), Nuno da Costa (dk. 77) (Kasımpaşa), Mertens (dk. 27), Mauro Icardi (dk. 48 ve 83), Carlos Vinicius (dk. 90) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Winck (dk. 79) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Omeruo, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Sami Uğurlu (Kasımpaşa) Vinicius (Galatasaray) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirtti. Gisdol, enerjilerinin olmadığını ve ikinci yarıda biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Maç sonucunda 3-0 mağlup olan Samsunspor, milli arayı iyi değerlendireceklerini ve geriye kalan 8 maçta en iyi performansı göstereceklerini ifade etti.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazandıktan sonra futbolcular ve teknik heyet taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Carlos Vinicius da galibiyet golünü atan futbolcu olarak taraftarlara 3'lü çektirdi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Icardi'nin kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Galatasaray Mertens'in golüyle beraberliği sağladı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. 18 üniversiteden 300 yelkenci takımın katıldığı yarışlarda, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edildi. Yarışların son gününde uygun rüzgar çıkmayınca yatlar marinaya geri döndü. Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden takım, milli araya 3 puanla girdi. Takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi. Strandberg, Dele-Bashiru ve Rivas'ın attığı gollerle Hatayspor galibiyete ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?