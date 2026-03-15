Kasımpaşa-ikas Eyüpspor maçının ardından

15.03.2026 21:21
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör İlker Püren, ligde psikolojinin yüksek olması gereken haftalara girdiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Püren, maç önünde, devre arasında ve soyunma odasında futbolcuların moralinin yüksek olması gereken dönemde olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oyuncuların belli bir duyguya sarılması gerekiyor. Ben bugün maç yorumu yerine tesislerde yaşadığımız küçük bir olayı anlatma istiyorum. Emre hoca ile beraber kahvaltıdan sonra hep birlikte odasında oturuyorduk. Emre hocanın kızı arayarak, 'Baba 1 puan seni mutlu eder mi?' diye sordu. Emre Hoca da, 'Hayır kızım kazanmaktan başka alternatif yok, tek seçenek olarak maçı kazanacağız. Kazanırsak sana hediye alacağım.' dedi. Ben de maç öncesi oyunculara soyunma odasında sorumluluklarının çok büyük olduğunu hem de bir kızın hayalinde olduklarını söyledim. Emre hocanın sorumluluğu daha da büyük. Çünkü babalar sözünü tutar. Buradan Leyla'ya sesleniyorum. Baban sözünü tuttu. Ben de kendi adıma kızlarıma söz vermiştim. Sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
