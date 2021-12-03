Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı ve kötü seriyi sürdürdü.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Can Bozdoğan'ın enfes golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren her geçen saniyede oyun olarak geriye giden siyah-beyazlılar ikinci yarı sahaya hiç varlık koyamadı. Kasımpaşa'nın üstünlüğünde geçen ikinci yarıda skora dengeyi 82. dakikada Umut Bozok getirdi. Bu sonuçla Beşiktaş kötü gidişi durduramadı ve Süper Lig'de son 5 maçından yalnızca 1 puan çıkarabildi.