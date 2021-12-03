Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
03.12.2021 22:09
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşirken lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 15'e indirdi.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı ve kötü seriyi sürdürdü.
BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Can Bozdoğan'ın enfes golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren her geçen saniyede oyun olarak geriye giden siyah-beyazlılar ikinci yarı sahaya hiç varlık koyamadı. Kasımpaşa'nın üstünlüğünde geçen ikinci yarıda skora dengeyi 82. dakikada Umut Bozok getirdi. Bu sonuçla Beşiktaş kötü gidişi durduramadı ve Süper Lig'de son 5 maçından yalnızca 1 puan çıkarabildi.
Son Dakika 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71