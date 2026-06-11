Kasımpaşa Kenan Kurtovic'i Transfer Etti - Son Dakika
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Kasımpaşa Kenan Kurtovic'i Transfer Etti

11.06.2026 19:35
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Kasımpaşa, Sloven santrfor Kenan Kurtovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı, 2026-2027'de kiralık.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.

Kaynak: AA

Kasımpaşa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Kenan Kurtovic'i Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Resa Fırat Resa Fırat:
    orman alanlarında inşa edilen tesisler çevreye zarar veriyo maalesef 0 0 Yanıtla
  • Hilal Nimettepe Hilal Nimettepe:
    bari genç oyuncu alıyorlar ama neden erkek oyuncular hep transfer haberi yapılıyo kadın futbolcuları hiç kimse umursamıyo 0 0 Yanıtla
  • Harun Rüzgar Harun Rüzgar:
    güzel transfer bu Kasımpaşa iyi bir oyuncu almış gibi duruyo 19 yaşında daha gelişir seneyi var devamını görelim 0 0 Yanıtla
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