Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Kenan Kurtovic'i Transfer Etti - Son Dakika
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