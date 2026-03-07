Kasımpaşa Konyaspor'la Deplasmanda Karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi alan Kasımpaşa, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Rakip filelere 20 gol gönderen lacivert-beyazlılar, kalesinde ise 35 gol gördü.

Fenerbahçe maçında sakatlanan Emre Taşdemir'in yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay da sakatlıkları bulunan diğer oyuncular.

Sarı kart sınırında bulunan İrfan Can Kahveci ile Pape Gueye, yarın da kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Eyüpspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesi, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.