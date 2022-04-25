Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika
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Kasımpaşa maçından notlar

25.04.2022 21:15
Kasımpaşa maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda 0-0 sona eren GZT Giresunspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını sahaya sürdü. Ismael; Can Bozdoğan, Necip Uysal ve Alex Teixeira'nın yerine Welinton, Pjanic ve Güven Yalçın'ı görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Ismael, savunma hattını Welinton, Vida ve Montero'dan oluşturdu. Fransız teknik adam; orta alanın sağında Rosier, ortasında Pjanic ve Josef de Souza, solunda ise Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Güven Yalçın'ı oynatan Ismael'in gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.PJANİC 10 MAÇ SONRA İLK 11'DEBeşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyucusu Miralem Pjanic, 10 maçlık aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Kart cezalısı olduğu Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakan Pjanic, sakatlığı dolayısıyla Altay, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor mücadelelerinde de forma giyemedi. Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Pjanic, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini aldı. TARAFTARDAN DESTEK

Siyah-beyazlı ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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