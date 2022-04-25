Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika

Spor
Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş
sahasında Kasımpaşa
'yı konuk etti. Vodafone Park
'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan
ve Aleks Taşçıoğlu
üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael
, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda 0-0 sona eren GZT Giresunspor
maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını sahaya sürdü. Ismael; Can Bozdoğan
, Necip Uysal
ve Alex Teixeira
'nın yerine Welinton, Pjanic ve Güven Yalçın
'ı görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu
'na emanet eden Ismael, savunma hattını Welinton, Vida ve Montero'dan oluşturdu. Fransız teknik adam; orta alanın sağında Rosier, ortasında Pjanic ve Josef de Souza
, solunda ise Rıdvan Yılmaz
'ı görevlendirdi. Hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Güven Yalçın'ı oynatan Ismael'in gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.PJANİC 10 MAÇ SONRA İLK 11'DEBeşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyucusu Miralem Pjanic
, 10 maçlık aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Kart cezalısı olduğu Adana Demirspor
maçında takımını yalnız bırakan Pjanic, sakatlığı dolayısıyla Altay
, Sivasspor
, Başakşehir
, Galatasaray
ve Hatayspor
mücadelelerinde de forma giyemedi. Trabzonspor
, Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Pjanic, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini aldı. TARAFTARDAN DESTEK
Siyah-beyazlı ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.
- İstanbul