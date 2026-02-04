Kasımpaşa\'nın yeni sahibi belli oldu

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kasımpaşa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan çıktı.

KULÜBÜN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Kasımpaşa, Can Holding soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. Dilek Güngör'ün aktardığı habere göre; Kasımpaşa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan çıktı. Bu gelişme ile birlikte kulübün hisselerini, iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding aldı.

'KAZANCI HOLDİNG ALDI'

Dilek Güngör, yaptığı paylaşımda 'TMSF'nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşa'yı Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak.' ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKAN DAVUT DİŞLİ

Satıştan sonra kulüp başkanlığına getirilen Sakaryalı iş insanı Davut Dişli'nin spor camiasında Fenerbahçe kulübünde yöneticilik deneyimi olmuştu.