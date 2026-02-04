Süper Lig'de kötü günler geçiren Kasımpaşa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan çıktı.
Kasımpaşa, Can Holding soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. Dilek Güngör'ün aktardığı habere göre; Kasımpaşa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan çıktı. Bu gelişme ile birlikte kulübün hisselerini, iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding aldı.
Dilek Güngör, yaptığı paylaşımda 'TMSF'nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşa'yı Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak.' ifadelerini kullandı.
Satıştan sonra kulüp başkanlığına getirilen Sakaryalı iş insanı Davut Dişli'nin spor camiasında Fenerbahçe kulübünde yöneticilik deneyimi olmuştu.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?