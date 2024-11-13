Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu - Son Dakika
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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Kasımpaşa\'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı. Keleş, son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştırmıştı. Lacivert-beyazlı kulüp, 11. haftadaki Beşiktaş galibiyetinin ardından Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı.

13.11.2024 18:52
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11. haftadaki Beşiktaş galibiyetinin ardından Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaş'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

YENİ HOCA HAKAN KELEŞ

Lacivert-beyazlı kulüp, takımın başına son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

HAKAN KELEŞ'İN PERFORMANSI

Sivaspor ve Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş, son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı. Ekim 2023 ve Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'yı çalıştıran Keleş, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

KASIMPAŞA'NIN LİGDEKİ DURUMU

Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

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Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Kaya:
    Beşiktaş'ı yendiği için mi teknik direktörü gönderdiler acaba 0 0 Yanıtla
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