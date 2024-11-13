Kasımpaşa\'nın yeni teknik direktörü belli oldu

11. haftadaki Beşiktaş galibiyetinin ardından Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaş'nın yeni teknik direktörü belli oldu.
Lacivert-beyazlı kulüp, takımın başına son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.
Sivaspor ve Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş, son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı. Ekim 2023 ve Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'yı çalıştıran Keleş, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.
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