Kasımpaşa, sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika
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Kasımpaşa, sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı

03.07.2022 15:27
Kasımpaşa, sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İtalyan sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İtalyan sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya sitelerinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Petretta'nın son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giydiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinden ardından Petretta'nın, Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladı kaydedildi.

Basel'i altyapısında yetişen Petratta, geçen sezon İsviçre Ligi'nde 13 maçta forma giyip bir gol attı.

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Kaynak: AA

Kasımpaşa, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika

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