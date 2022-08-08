Kasımpaşa'da 3 ismin ilk Süper Lig maçı - Son Dakika
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Kasımpaşa'da 3 ismin ilk Süper Lig maçı

08.08.2022 19:40
Kasımpaşa'da 3 ismin ilk Süper Lig maçı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig'de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, Başakşehir'e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda yeni taransferler Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig'de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor. İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Sami Uğurlu önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:

" Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Recep Yemişçi, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Ben Ouanes ve Stephane Bahoken" - İSTANBUL

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Başakşehir'de 2 yeni isim 11'de Başakşehir'de 2 yeni isim 11'de Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar
Kaynak: İHA

Başakşehir, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da 3 ismin ilk Süper Lig maçı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da 3 ismin ilk Süper Lig maçı - Son Dakika
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