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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig\'de yarın Alanyaspor\'u konuk edecek

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. Kasımpaşa 32 puanla 7. sırada yer alırken, Corendon Alanyaspor ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı.

03.02.2024 10:42
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya 7. sırada başladı.

Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 8'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise hanesine yazdırdığı 27 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 3-3 berabere bitmişti.

Kaynak: AA

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