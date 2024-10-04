Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Sezonun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 7 puanla 14. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplayan Sipay Bodrum FK, averajla 8. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?