Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz - Son Dakika
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, Yılport Samsunspor'u mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Uğurlu, takımının daha iyi mücadele ettiğini ve yeni bir hedef belirlediklerini vurguladı. Ayrıca, doğum gününe galibiyetin gelmesinin kendisi için en büyük hediye olduğunu ifade etti.

27.04.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupalarına gitmeyi istediklerini söyledi.

Uğurlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin son haftalarında her takımın belirli hedefler için sahaya çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Son dönmede bizi sarsan iki maç oynadık, biri Konyaspor, diğeri de Gaziantep maçı. Bunlarda istediğimiz gibi oynayamadık. Düşmemeye oynayan takımlar çok agresif mücadele eden, daha fazla isteyen takımlar haline geliyor. Kaldı 4 hafta. Samsunspor da tamamen rahatlayan bir takım değil. Samsunspor daha çok oyun planı olan değil de daha fazla mücadeleye dayalı oynayan, kazandıkları ikinci toplarla geçiş yapan, fizik gücü yüksek bir takım. Kaos futbolunu biraz daha seviyorlar, biz de buna karşı çalıştık. Merkezde kalabalık kalmak istedik. Bugün bu işin anahtarı kesinlikle mücadeleydi. Oyuncularımı bundan dolayı tebrik ediyorum. Önceki iki maça oranla daha iyi mücadele ettik."

Kalan maçlarını kazanmak istediklerini vurgulayan Uğurlu "Ligin sonuna kadar kazanmak için oynayacağız. Kendimize yeni bir hedef koyduk, kalan 4 maçımızı da kazanıp, Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Çok zor maçlarımız var, üst sıradaki rakiplerle oynayacağız. Orayı yakalamak istiyorsak bu maçları kazanmak zorundayız. Ligin başına ve şu anki durumumuza baktığınızda hedef çok daha farklı. Ligde kalma hedefiyle başlayan bir serüven istediğimiz hedeflere doğru gidiyor. Olabildiğince üst seviyeye çıkıp istediğimizi almak istiyoruz."

Sami Uğurlu, "Bugün doğum gününüz, galibiyet de geldi. Ekstra prim alıyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Prim sistemi her takımda farklı olabiliyor. Ben işin maddi tarafını bir tarafa bırakmış durumdayım. Hedefi olan, bir yerlere çıkmak isteyen, yukarıya kendini taşımak isteyen ve kendini geliştirmek isteyen bir antrenörüm. Bunun için çalışıyorum, o tarafına bakmıyorum. Burada yaptığımız mücadele, kazandığımız 3 puan benim için en büyük hediye oluyor. Kendi hedeflerim var, o hedefler doğrultusunda sonuna kadar gitmek istiyorum. Gelişecek daha çok şeyim var, o yüzden maddi konularda hiçbir beklentim yok. Hedeflerimi yakalamak en büyük beklentim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz - Son Dakika

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