Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: \'Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum\'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, İstanbulspor ile birlikte ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesi olduklarını dile getirerek, 'Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum' dedi. Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Uğurlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın performansını değerlendirdi ve ligde üst sıraları hedeflediklerini belirtti.

16.02.2024 22:44  Güncelleme: 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, İstanbulspor ile birlikte ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesi olduklarını dile getirerek, "Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçtan öncede konuştuğumuz gibi ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile karşılaştık. Biz de son 5 maçın 4'ünü kazanmış bir takımız. Daha çok geçiş oyununu daha iyi oynayabilen bir takımız. Karagümrük ise topa sahip olma oyununa daha hakim bir takım. Ligde üst sıraları kovalıyoruz, kovalamaya devam da edeceğiz. Biz İstanbulspor ile birlikte ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesiyiz. Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman çok daha iyi oynadığımız maçlar oluyor. Ligde puanlar o kadar yakın ki 3. sıradaki takımla aramızda 3 puan var. Bu sezon ligden düşen takımların maddi olarak da çok zor günler yaşayacağını düşüyorum. O yüzden ligde kalmanın önemi çok daha fazla durumda. Bu bütçeyle üst üste galibiyet alınca herkes seviniyor, tebrik ediyor fakat puan kaybında tepki oluşuyor. Bu işler o kadar kolay olmuyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbulspor, Kasımpaşa, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement