Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Ziraat Türkiye Kupası\'ndan elenmenin üzüntüsünü dile getirdi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'de kötü günler geçirdiklerini ve moral bulmak için kupada devam etmek istediklerini ancak bunu başaramadıkları için de üzgün olduğunu söyledi.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Kupa maçlarında çok fazla sürpriz yaşanabiliyor. Ancak bizim de tur atlamaya ihtiyacımız vardı. Ligde son iki maçı kaybettik. Onun sonrasında moral için kupaya devam etmek istiyorduk. Oyunun başında çok pozisyon bulduk, bunları değerlendiremedik. Sonra değerlendiremediğimiz pozisyonlarda alt lig takımları daha dirençli hale geliyor. Bunu da kırmak kolay olmuyor. Oyuna başladığımız 17 yaşında üç genç futbolcumuz için de bir fırsat bunlar. Zaman zaman iyi işler oldu ancak sonuçta kaybedilmiş bir tur var. Bu bizim açımızdan üzücü ama çok fırsat bulup yararlanamazsanız, sonra ciddi bir hatada gol yersen bunun telafisi olmuyor. Genç oyunculara şans vermeyi çok seviyorum. Onların gelişimini sağlamak yapmak istediğim işlerden biri. Bunu göze aldığınızda bireysel hatalar da olacak. Oyuncu kazanmak, maç kazanmaktan daha iyi. Ama tabii maç kazanmak da önemli. Biz oyunu keyifli hale getirmeyi seviyoruz. Bandırmaspor'u da tur atladıkları için tebrik ediyorum. Ama oyuncular çok fazla oyundan çaldıkları zaman, oyunun bütün zevkini alıp götürdükleri zaman bu beni üzüyor. Ben oyuncularıma bunu yaptırmamaya çalışıyorum. Çünkü ekran başında izleyenler var. Birçok insan keyifli maç izlemek istiyor. Bizde yeren yatan oyuncu 1.5 dakika kalkmıyor. Ama yine Bandırmaspor'u tur atladığı için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL