Selçuk İnan Galatasaray'ın iki yıldızına gözünü dikti: Olduğu zaman öğrenirsiniz

Galatasaray'ın eski oyuncularından ve şimdilerde ise Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapan Selçuk İnan TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Transfer sürecine de değinen İnan, Galatasaray'ın 2 yıldızına talip olduklarını belirtti.

VAN AANHOLT VE SEFEROVIC'İ İSTİYOR

Yapacakları transferler hakkında konuşan İnan, "Bir çok oyuncuya ilgimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'LE BABA OĞUL GİBİYİZ"

Fatih Terim'le olan ilişkileri hakkında da konuşan İnan, "Fatih Terim ile aramızdaki saygı hiç bir zaman kaybolmadı ondan çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam ediyoruz. Baba oğul gibiyiz hocada bu şekilde görüyor. Öğretmen öğrenci ilişkimiz her zaman devam ediyor. İlk maçıma geleceğini bilmiyordum çok heyecanlandım haberim yoktu ilk maçımda bana destek olması çok önemliydi." açıklamalarında bulundu.