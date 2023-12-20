 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: Fırsatları Değerlendiremedik - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: Fırsatları Değerlendiremedik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, maçta galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Örenç, iyi bir mücadele olduğunu belirtirken, forvetlerin daha sakin olması halinde üstünlüğü sağlayabileceklerini ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: Fırsatları Değerlendiremedik
20.12.2023 - 22:33,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, kendilerine galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

İlk yarıda oyunun dengeli geçtiğine dikkati çeken Örenç, "İkinci yarıda daha fazla topla oynayan, daha çok isteyen ve pozisyonlara giren bir Kasımpaşa vardı. Forvetlerimiz pozisyonlarda daha sakin kalsaydı, üstünlüğü sağlamış olurduk." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda 45 dakikanın 37 dakikasının tamamen Kasımpaşa'nın kontrolünde geçtiğini kaydeden Örenç, "Skora bakarak herkes maça kötü diyebilir ama bugünkü müsabaka yüksek tempoda oynandı. Kaliteli bir maçtı. Hakeme de söylenecek bir şey yoktu. İyi yönetti. Onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Antalya, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: Fırsatları Değerlendiremedik - Son Dakika


22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Son Dakika
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 22:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: Fırsatları Değerlendiremedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement