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Kasımpaşa Trabzon'da bir ilk peşinde - Son Dakika

Kasımpaşa Trabzon'da bir ilk peşinde

03.02.2022 13:00
Kasımpaşa Trabzon'da bir ilk peşinde

Kayserispor'u mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, Trabzon'da bir ilk peşinde.

Kayserispor'u mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, Trabzon'da bir ilk peşinde. 27 puanla ligin 13. sırasında yer alan mavi-beyazlılar lider Trabzonspor'u yenmesi halinde tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yaşayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligde üst üste 5. kez galibiyet sevinci yaşamış oldu. Mavi-beyazlılar ligin 19. haftasında sahasında Altay'ı 2-1 mağlup ederken, 20. haftada da Hatayspor'u 3-1 yendi. Daha sonra üst üste deplasman galibiyetlerine imza atan Kasımpaşa, Giresunspor'u 2-0, Galatasaray'ı ise 3-1'lik skorlarla geçti. Söz konusu haftalarda 13 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 4 gol gördü.

5 maçlık seri 3. kez yaşandı

Türkiye liglerinin en üst seviyesinde 18 sezon mücadele eden ve son 10 sezondur Süper Lig'de yer alan Kasımpaşa, bu başarıyı 3 kez tekrarladı. 2013-2014 sezonunun 7-11. haftalarında 5 maç üst üste kazanan mavi-beyazlılar, 2019-2020 sezonunun 25-29. haftalarında galibiyet serisi yakalamıştı.

Geçen sezon Trabzon'da kazandı

Bu sezonun 24. haftasında lider Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, sahadan 3 puanla ayrılması halinde tarihinde ilk kez 6 maç üst üste galibiyet sevinci yaşama başarısı yakalayacak. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı İstanbul ekibi 4-3 kazanmıştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 5 Şubat Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. - İSTANBUL

Kasımpaşa Trabzon'da bir ilk peşinde

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Trabzonspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa Trabzon'da bir ilk peşinde - Son Dakika Spor


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