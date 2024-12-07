Kasımpaşa, Trabzonspor'la 2-2 Beraber Kaldı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktör Hakan Keleş, "1 puan da iyi." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi konumundan dolayı Trabzonspor'u çok coşkulu şekilde beklediklerini belirterek, "Maça da öyle başladılar. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Biz de çok iyi başlayamadık. İlk 30 dakika istediğimizi sahaya çok yansıtamadık. Sonra dengeyi kurduk. İstediğimiz hücumları yaptık gol bulup devreyi önde tamamladık." dedi.

İkinci yarı rakiplerinin oyuncu değişiklikleri ile kendilerine baskı yapacağını tahmin ettiklerini ifade eden Keleş, "Oyunu çevireceğimiz pozisyonlar yakaladık. Rakibe de pozisyonlar verdik. Maç beraberlikle bitebilir. Ama beraberliğin komik, basit penaltı ile olduğunu düşünüyorum. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi bize burada böyle penaltı verilir mi? Penaltıdan iki dakika sonra yediğimiz gol ile moral motivasyon düştü. Sonra yaptığımız değişikliklerle oyunu çevirmeye çalıştık. Beraberliği yakaladık son dakikada gol bulduk. Ofsayttan dolayı sayılmadı ama istediğimiz galibiyetti. Kazanmak için gelmiştik. Deplasmanlarda oynadığımız iyi oyunlar vardı. Mağlup olmuyorduk burada da mağlup olmadık. Bizim için artı ama kazanabilirdik. 1 puan da iyi." değerlendirmesinde bulundu.