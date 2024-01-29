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Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü: B planımızı iyi uyguladık - Son Dakika
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Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü: B planımızı iyi uyguladık

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, Trabzonspor'u 3-2 yenerek maçtan mutlu ayrıldıklarını belirtti. Kanbak, takımın B planını iyi uygulayarak önde baskı sağladıklarını ve rakibi hatalara zorladıklarını söyledi. Ayrıca, genç oyuncuların şans bulduğu bir kadro yapısıyla hem kazandıklarını hem de öğrendiklerini ifade etti.

Kasımpaşa\'nın yardımcı antrenörü: B planımızı iyi uyguladık
29.01.2024 - 23:09,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, "Geriye düştük ilk yarıda ama ikinci yarıda B planımızı çok iyi şekilde uygulayıp önde baskımızı, sayısal üstünlüğümüzü sağlayıp şiddetli oyuna geçtiğimizde rakibi hataya zorladık ve birçok gol pozisyonuna girdik." dedi.

Kanbak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadan mutlu bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, "Maçtan önce yapmış olduğumuz analizlerde, çalışmalarda rakibimizin oyunun son 30 dakikasında ya da ikinci yarıda kalesinde yediği golün üçte ikisini yaşadığını öngördük. Bu öngörü sonrasında ilk yarıdaki planımız oyunu biraz daha tutmaktı." ifadelerini kullandı.

Bunun için güvenli bir takım savunması planı uyguladıklarını belirten Kanbak, şunları söyledi:

"Amacımız her geçen dakika rakibin etkisini azaltarak oyun gücünü düşürerek hataya zorlamaktı. Aslında zaman zaman bunu iyi uyguladık fakat arkaya gelen top sonrasında 1-0 içeri girdik. Sonra artık risk almamız gerekiyordu. Bu riski de en doğru şekilde zaten B planı olarak kafamızda tasarlamıştık. Çünkü maçın ikinci yarısı, bizim güçlü olduğumuz bölüm başlayacaktı. Kasımpaşa takımı yüksek şiddetli oyun oynayan, mücadele gücü yüksek ve temaslı oyundan kaçmayan bir oyuncu grubundan oluşuyor. Teknik ekibin planları ve çalışma metotları bu şekilde ilerliyoruz. Bugün aslında bunun bir örneğini gösterdik. Geriye düştük ilk yarıda ama ikinci yarıda B planımızı çok iyi şekilde uygulayıp önde baskımızı, sayısal üstünlüğümüzü sağlayıp şiddetli oyuna geçtiğimizde rakibi hataya zorladık ve birçok gol pozisyonuna girdik"

Kanbak, üstünlüğü kurduktan sonra 2-3 tane daha fırsat bulduklarını kaydederek, "Belki farkı daha da açabilirdik fakat değerlendiremedik. Ama 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Bu dar kadro rotasyonu ile genç oyuncularımızın şans bulduğu bir kadro yapısıyla hem kazanıyoruz hem öğreniyoruz. Yani kazanırken öğrenmeyi başarıyoruz aslında. Eğer seyir zevki veriyorsak da ne mutlu bizlere. Hedefimize ulaşıyor ya da o hedef yolunda gidiyor olarak değerlendirebiliriz bu durumu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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